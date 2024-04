Tudor sulla Roma: «Non ho visto la partita con l’Udinese perchè non penso alle altre»

Tudor, il tecnico biancoceleste replica cosi alla domanda relativa alla Roma chiesta dai giornalisti nella conferenza stampa

Alla vigilia della partita della Lazio contro il Verona, in conferenza stampa alla domanda relativa alla partita di ieri della Roma con l’Udinese, Tudor replica cosi

PAROLE – La partita ieri non l’ho vista, in questo momento tutti i punti sono importanti. Non possiamo influire sulle altre partite, è inutile pensarci e perdere energie. Le energie vanno spese per la nostra squadra e le nostre partite