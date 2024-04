Tudor Lazio, col Verona per centrare un traguardo storico: di cosa si tratta

Tudor-Lazio, col Verona all’Olimpico per centrare un traguardo storico: vincendo può toccare quota 100 punti in Serie A

Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara di questa sera tra Lazio e Verona sarà molto importante per Igor Tudor non solo perchè il tecnico incrocerà il suo passato recente ma anche per un possibile traguardo personale.

Tudor infatti, vincendo stasera contro gli uomini di Baroni, toccherebbe 100 punti collezionati in Serie A. Al momento è fermo a quota 97. Castellanos e compagni vogliono fare un regalo al croato.