Tudor Lazio, il percorso prima della Juventus: com'è andata

Tudor Lazio, le tappe del nuovo tecnico della Juventus nella capitale: cosa non ha funzionato a Roma per l’allenatore

Tudor Lazio è stata una breve storia d’amore durata sin troppo poco per molti tifosi biancocelesti che avrebbero voluto vedere il nuovo allenatore in una condizione diversa. Tale scintilla però non si è mai accesa per motivazioni ben chiare in quanto, come conferma anche calciomercato.com.

Infatti Tudor avrebbe voluto stravolgere le carte ereditate da Sarri in quanto avrebbe cambiato alcuni giocatori come Matteo Guendouzi, Nicolò Rovella e Gustav Isaksen. Questi furono i motivi principali che non agevolarono l’operato dell’attuale tecnico bianconero dimostrando che quella di puntare su di lui fu, probabilmente, una scelta sbagliata da parte della società. Ora Tudor potrà rifarsi a Torino sulla panchina della Juventus, e avrà di certo gli occhi addosso anche dei suoi ex tifosi biancocelesti.