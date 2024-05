Tudor Lazio, pianificato il VERTICE con Fabiani: il croato non ha dubbi, quei TRE devono lasciare Formello

Tudor-Lazio, il croato incontrerà Fabiani al termine del campionato per il vertice decisivo: in tre con le valige in mano

In casa Lazio, come riferito dal Corriere dello Sport, si cominciano a delineare le strategie in vista della prossima estate.

Fabiani incontrerà Tudor a fine campionato. Si sono confrontati più volte, ma solo il prossimo vertice definirà gran parte degli acquisti da centrare. Non servirà solo per inquadrare i rinforzi, soprattutto per ridiscutere il futuro dei giocatori che non stanno trovando spazio. Su tutti Isaksen, Rovella e Cataldi. Tudor vorrebbe aggiungere un centrocampista centrale fisico, per adesso il reparto è affollato. A meno che non arrivino off erte da 30 milioni per Guendouzi.