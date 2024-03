Tudor Lazio, dicono di lui: «Ti porta al limite. Ecco che tecnico è»

Tudor Lazio, un quadro più dettagliato del prossimo tecnico biancoceleste: ecco che cosa dicono del mister croato

Alessandro De Pietro di Radio Verona, a Radiosei, ha parlato così del prossimo mister della Lazio Igor Tudor.

LE PAROLE – «Tudor ti porta al limite a livello di corsa, di sforzo fisico. L’uomo contro uomo è questo: i rischi sono chiari. Se scegli Tudor devi portarlo avanti per un po’. È un calcio diverso. Chiaro che serva disponibilità da parte dei giocatori. Tudor può migliorarli, non solo a livello tattico. Secondo me Tudor ha chiesto massima autonomia. E’ intransigente, ovviamente sto parametrando tutto a una piazza come Roma, che non è Verona. E’ uno che va dritto per dritto, la sua figura si avvicina al ‘manager’ inglese. Non deve essere disturbato nelle sue scelte ed eventualmente, vedremo anche che soluzioni proporrà questa estate».