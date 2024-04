Tudor a LSC: «Ho visto una Lazio battagliera, bisogna finire bene»

Igor Tudor ha parlato a LSC dopo il match tra la sua Lazio e il Verona: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo Lazio-Verona, è intervenuto Igor Tudor.

«Ci aspettavamo partita difficile, il Verona si giocava la vita, noi veniamo da delle gare ravvicinate, c’era stanchezza mentale ma l’abbiamo intrepretata nel miglior modo. Una vittoria meritata. Tutti sono dentro in questa squadra, con 5 cambi c’è spazio per tutti. Ora bisogna non mollare, stare sul pezzo e finire al meglio le gare che mancano. Ho visto una Lazio battagliera, con gente qualità davanti che alla fine risolve gara. Dietro siamo stati ottimi contro una squadra tosta, non hanno sbagliato niente. Faccio i complimenti ai ragazzi. Zaccagni? Ha fatto gol, ha dato una mano, per noi è fondamentale. Ora lo abbiamo recuperato fino alla fine del campionato, manca poco,è un piacere riaverlo in squadra. Abbiamo voluto essere offensivi in quel modo. Forse era un po pià esagerato, dopo abbiamo fatto gol. Quando spingi, quando sei offensivo, ci sta per un po’ di partite essere così. Ho avuto sempre grande disponibilità dai giocatori dal primo giorno. I ragazzi hanno messo tutto dal primo giorno, ora vediamo i frutti del loro lavoro, la loro voglia di fare, la corsa, la voglia di dare una mano. Bisogna finire bene, mancano poche gare»