Triestina o Fiori Barp Mas: Reina scalda i guanti

Secondo Il Messaggero, cresce la curiosità nel vedere all’opera Reina: potrebbe essere impiegato con la Triestina o domani contro una formazione di dilettanti.

Grande curiosità nel vedere all’opera anche Reina. Ieri il primo allenamento per il portiere ex Milan. Una seduta per testare i nuovi metodi del preparatore Grigioni, mentre i compagni si godevano il pomeriggio di riposo tra il Lago di Misurina e una passeggiata in paese. Da capire se lo spagnolo verrà schierato a gara in corso. Oppure domani contro il Fiori Barp Mas. Discorso diverso per Leiva. Il brasiliano, ormai sulla via del recupero dopo il problema al ginocchio, non verrà rischiato. Out Cataldi, reduce da un infortunio alla caviglia. Non ci sarà neanche Guerrieri, andato in prestito alla Salernitana. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.