Trevisani: «La Lazio è veramente una squadra piacevole da guardare. Belahyane? Tanto forte, ma secondo me non è il giocatore che serviva»

Le parole di Trevisani sul gioco della Lazio e sui colpi di mercato in questa sessione invernale

Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione e mercato biancoceleste a ‘Fontana di Trevi’, programma di Cronache di Spogliatoio. Ecco di seguito le sue parole.

PAROLE- «La Lazio è veramente una squadra piacevole da guardare. Difficilmente ti annoi, o perché gioca meglio, o perché prova a vincere anche quando non gli esce la qualità di gioco. Tutta la Lazio di Baroni è nei 6 punti fatti con il Cagliari. Ha sofferto tantissimo in entrambe le partite ma ha trovato gli argomenti buoni per vincere. Stasera dopo che aveva pareggiato Piccoli tutto lo stadio spingeva, c’era più aria di 2-1 per il Cagliari in quella fase invece la Lazio si è riorganizzata ha spinto indietro il Cagliari e l’ha vinta. Belahyane? Tanto forte, ma secondo me non è il giocatore che serviva. Alla Lazio, come al Milan, servivano Ricci o Frendrup, non Belahyane, che però trattasi di giocatore molto molto interessante. Tecnicamente è squisito, è uno di quelli che ha visione di corridoi, uno di quelli che vedono un calcio diverso dai propri compagni »