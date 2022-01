Tragedia di Rigopiano, la Curva Nord: «Da 5 anni senza verità, non dimentichiamo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Curva Nord della Lazio ha pubblicato uno striscione per mostrare vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia di Rigopiano

Il 18 gennaio 2017 a Rigopiano 29 persone persero la vita a causa di una valanga che travolse il resort di Farindola (Pescara).

La Curva Nord non ha dimenticato quanto accaduto e si è dimostrata ancora una volta al fianco delle famiglie delle vittime, come testimonito uno striscione pubblicato in uno scatto tramite la pagina Instagram. Si legge: «Rigopiano da cinque anni senza verità! Noi non dimentichiamo».