Totti, l’ex capitano della Roma è tornato a parlare del figlio di Cristian e di cosa farebbe se la Lazio lo cercasse

Altra diretta dell’ex capitano della Roma Francesco Totti che in diretta con Alex Del Piero è tornato a parlare anche di Lazio. Ecco le sue parole.

«Mi hanno chiesto: “Lo porteresti Cristian alla Lazio?”. Io ho detto: “Se dovessi chiedere a Cristian mi direbbe di no”. Ma lo penso anche io, mica so scemo! Però se a lui piacesse perché non dovrei farlo. E allora hanno cominciato a prendermi in giro. Con tutto il rispetto, mica sono scemo. Se Cristian non è capace a giocare, glielo dico. Aspetto 2-3 anni, se poi non è capace va a fare un altro lavoro».