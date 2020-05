Totti: «La Roma è la Roma. La Lazio? Non esiste»

Totti, l’ex capitano della Roma ha rilasciato un’intervista in Spagna in cui ovviamente ha parlato anche della Lazio

Il calcio giocato è solo un ricordo e per ora anche la Roma. Francesco Totti oggi è un procuratore ma la fede rimane sempre quella giallorossa e ad avvalorare questa tesi, se ce ne fosse bisogno, ci sono proprio le parole dell’ex capitano alla rivista “Libero”, in Spagna,

«Per me Roma è la Roma. La Lazio non esiste. Non posso fare paragoni. Ciò non significa che sto parlando male di loro, tutt’altro. Per me la Roma è unica, così come i suoi tifosi».