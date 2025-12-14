Totti sconfitto in tribunale! L’ex Roma condannato: maxi risarcimento alla segretaria della scuola calcio

Totti, che stangata in tribunale! Arriva la condanna, sarà obbligato a pagare gli stipendi arretrati alla segretaria

Francesco Totti ha subito una sconfitta in tribunale. L’ex capitano della Roma è stato condannato in una causa legale intentata da una storica collaboratrice della sua Totti Soccer School. La donna, impegnata per dieci anni nella segreteria occupandosi di iscrizioni e tesseramenti, aveva lavorato sei giorni su sette con mansioni che i giudici hanno ritenuto riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato, nonostante l’assenza di un contratto formale. Lo riporta il Fatto Quotidiano.

La Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto la natura dipendente del rapporto e ha condannato la società. La sentenza, divenuta definitiva lo scorso ottobre, prevede un risarcimento economico, ma Totti non ha ancora provveduto ai pagamenti. La decisione ha confermato la responsabilità della scuola calcio, aprendo un fronte giudiziario delicato per l’ex campione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la collaboratrice deve ancora ricevere circa 96mila euro, oltre alle spese legali e al reintegro. La vicenda potrebbe ora avere ulteriori sviluppi, con la Totti Soccer School chiamata a presentarsi davanti al Tribunale fallimentare per chiarire la propria situazione patrimoniale, a seguito dell’istanza già depositata.

