Tottenham, salta Fonseca per la panchina. Il sostituto è Gattuso

Salta Paulo Fonseca per la panchina del Tottenham. A prendere il suo posto dovrebbe essere Rino Gattuso, che oggi ha rotto con la Fiorentina

Via dalla Fiorentina per divergenze sul mercato, Rino Gattuso potrebbe trovare subito una nuova panchina. Come rivela infatti Di Marzio, il Tottenham non proseguirà nelle trattative con Fonseca per motivi fiscali: è questo il motivo per il quale il portoghese non aveva ancora firmato.

Ora gli Spurs avrebbero intenzione di puntare proprio sul tecnico ex Napoli.