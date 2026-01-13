Toth Lazio, offerta e testa a testa con il Bournemouth. Ecco cosa sta succedendo - Lazio News 24

Calciomercato
Toth Lazio, offerta e testa a testa con il Bournemouth. Ecco cosa sta succedendo
Toth Lazio, vi aggiorniamo con quello che è successo nelle ultime ore relativamente al centrocampista classe 2005 del Ferencvaros. Le novità
La Lazio continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Maurizio Sarri un centrocampista in tempi rapidi. Tuttavia, la giornata di ieri non ha portato segnali incoraggianti sul fronte Alex Toth, talento classe 2005 del Ferencvaros.
Il club capitolino aveva impostato l’operazione in maniera decisa, arrivando a presentare un’offerta da circa 10 milioni di euro più bonus e trovando anche un’intesa di massima con l’entourage del giovane centrocampista.
L’accordo con il club ungherese, però, non è mai arrivato, aprendo una fase di stallo che rischia di complicare ulteriormente i piani della dirigenza.
Toth Lazio, la distanza tra domanda e offerta
Il nodo principale resta la valutazione del cartellino. Il Ferencvaros, infatti, continua a chiedere una cifra ben più alta: 14-15 milioni di euro più bonus, ritenuta eccessiva dalla Lazio in questa fase. La distanza economica ha bloccato l’operazione, nonostante la volontà del giocatore di misurarsi con un campionato di livello superiore come la Serie A.
Come riportato da Alfredo Pedullà, questa situazione di incertezza ha favorito l’inserimento di nuovi club, con il Bournemouth che ha confermato il proprio interesse per Toth. L’ingresso della società inglese amplia il fronte e aumenta la concorrenza, rendendo la trattativa ancora più complessa per la Lazio.
Toth Lazio, le riflessioni della dirigenza biancoceleste
A Formello si riflette sul da farsi. Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani valutano se rilanciare, mantenere una posizione attendista o virare su profili alternativi. L’idea della Lazio è quella di investire su giovani di prospettiva, ma senza andare oltre parametri economici ritenuti sostenibili.
La situazione di Toth, dunque, resta aperta ma in una fase delicata. Le prossime ore serviranno a capire se il club biancoceleste deciderà di forzare la mano o se, al contrario, lascerà spazio alla concorrenza, concentrandosi su altre opportunità di mercato.
LEGGI ANCHE: Romagnoli Al Sadd, c’è stato un contatto tra Mancini e il difensore! L’indiscrezione
News
Calciomercato Lazio, obiettivo Doekhi! È il prossimo colpo di Fabiani? Le ultime
Calciomercato Lazio, il difensore dell’Union Berlino è finito nel mirino dei biancocelesti: sarà il prossimo rinforzo? Le novità Il calciomercato...
Pedraza Lazio, accordo blindato ma c’è un ostacolo: ecco di cosa si tratta
Pedraza Lazio, le due parti hanno un accordo di massima ma c’è un ostacolo sull’approdo del giocatore a gennaio. Ecco...
Rayan Lazio, prosegue la trattativa con il Vasco da Gama: le cifre
Rayan Lazio, il d.s. Angelo Fabiani sta cercando di trovare la quadra per il talentuoso attaccante brasiliano. Le parti si...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.