Romagnoli Al Sadd, c'è stato un contatto tra Mancini e il difensore! L'indiscrezione - Lazio News 24

Romagnoli Al Sadd, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Roberto Mancini e il difensore della Lazio. L’indiscrezione

Il mercato della Lazio si prepara a vivere un mese di gennaio bollente, ma questa volta le notizie più calde arrivano dal fronte delle possibili cessioni eccellenti. Una vera e propria bomba di mercato sta scuotendo l’ambiente biancoceleste, mettendo in discussione la permanenza di uno dei leader assoluti dello spogliatoio. Il richiamo dei petrodollari del Qatar si è fatto sentire con forza, coinvolgendo figure di primissimo piano del calcio internazionale.

Il ruolo di Mancini nel futuro di Romagnoli

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo ufficiale su X, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Roberto Mancini e il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale azzurra, profondo estimatore del centrale mancino, avrebbe avuto un colloquio esplorativo per sondare la disponibilità del calciatore a intraprendere una nuova avventura lontano dall’Italia.

Non è un segreto che l’allenatore jesino apprezzi da tempo le qualità tecniche e tattiche di del centrale difensivo, ritenuto il profilo ideale per alzare il livello qualitativo della retroguardia nel campionato qatariota. Questo colloquio telefonico potrebbe rappresentare il primo tassello di un puzzle che rischia di privare Maurizio Sarri di un elemento imprescindibile per i suoi schemi.

L’offerta dell’Al Sadd per strappare Romagnoli alla Lazio

Dietro questa mossa diplomatica si muove l’ombra dell’Al Sadd. Il prestigioso club qatariota è intenzionato a fare sul serio e sta preparando un’offerta ufficiale da presentare già nelle prime settimane di gennaio. La compagine asiatica ha individuato nel classe 1995 l’obiettivo primario per rinforzare il proprio organico, garantendo al contempo un ingaggio faraonico che potrebbe far vacillare il giocatore.

Il club capitolino si trova ora in una posizione delicata. La tentazione economica per il difensore è forte, ma la perdita di un centrale della sua caratura a metà stagione complicherebbe non poco i piani dei biancocelesti nella corsa verso le zone nobili della classifica.

Scadenza 2027: il prezzo del riscatto per Romagnoli

Nonostante il pressing asfissiante, la società guidata da Claudio Lotito mantiene una posizione di forza dal punto di vista contrattuale. Alessio Romagnoli è infatti legato ai colori biancocelesti da un accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Questo dettaglio non è trascurabile: chiunque voglia assicurarsi le prestazioni del numero 13 dovrà presentarsi a Formello con una proposta economica irrinunciabile.

