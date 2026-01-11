Toth Lazio, trovata l'intesa con il giocatore: ecco cosa manca per chiudere - Lazio News 24

Toth Lazio, il d.s. Fabiani è vicino a finalizzare l’operazione in entrata dal Ferencvaros per il centrocampista ungheresse classe 2005. Le ultime

La Lazio sembra ormai vicina a chiudere un’importante operazione di mercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista del Ferencvaros, Alex Toth, è pronto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste.

Dopo giorni di trattative, è stato raggiunto l’accordo tra il club e il giocatore per un contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2030. Il centrocampista classe 2005, con un contratto che prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro, è pronto a fare il grande salto in Serie A, dove il club capitolino ha intenzione di costruire un centrocampo di qualità per il futuro.

Toth Lazio: Lavori in corso per finalizzare l’affare

Il direttore sportivo Angelo Fabiani sta lavorando con intensità per definire i dettagli finali dell’operazione. Il passaggio di Toth alla Lazio dipenderà ora dall’approvazione del Ferencvaros, che dovrà dare il via libera alla cessione del talento ungherese classe 2005. L’accordo, che potrebbe essere completato a breve, rispecchia l’intenzione della Lazio di rinforzare la sua linea mediana con un giovane promettente e con un grande potenziale.

Toth Lazio, l’acquisto per il futuro del centrocampo biancoceleste

Il centrocampista ungherese è stato seguito da diversi club europei, ma è la Lazio ad aver fatto la mossa decisiva. Con il suo arrivo, la Lazio potrà contare su un giovane talento che sa adattarsi a vari ruoli in mezzo al campo. La versatilità di Toth potrebbe rivelarsi fondamentale per Sarri, che avrà un altro giovane da inserire nel suo sistema di gioco.

