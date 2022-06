Torreira: «Non so dove giocherò il prossimo anno». La Lazio in corsa

Lucas Torreira, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato del suo futuro: la Lazio resta fortemente interessata al regista

Intervistato da AUFTV, dal ritiro dell’Uruguay, ha parlato in questi termini del suo futuro. La Lazio resta interessata:

«Con la Fiorentina ho vissuto una grande stagione, adesso però non so dove giocherò il prossimo anno. Farò di tutto per scendere in campo con costanza, così potrò essere presente ai Mondiali. Sono molto grato all’Italia, lì arrivai giovanissimo e sconosciuto e ho trovato l’opportunità di cambiare la vita a me e alla mia famiglia».