Torino, tamponi per tutti e allenamento al Filadelfia

Il Torino tramite i suoi canali ufficiali annuncia di aver sottoposto il gruppo squadra all’ultimo giro di tamponi

Attraverso il suo sito ufficiale il Torino ha fatto sapere di aver provveduto, su richiesta dell’ASL, all’ennesimo giro di tamponi, fondamentale per la decisione finale sul match di domani contro la Lazio. Intanto, ancora allenamenti individuali al Filadelfia.

Così sul sito ufficiale: «Lavoro individuale per il Torino, per i calciatori a disposizione del tecnico Davide Nicola, con programma aerobico ed esercitazioni sulla parte atletica, in campo. Nel pomeriggio, come da richiesta dell’Autorita’ sanitaria locale, sessione con tampone molecolare per tutto il gruppo squadra».