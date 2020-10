Torino, nuovo protagonista sulla fascia: il baby Singo impressiona

Nel Torino impressiona un giovanissimo, autore di due ottime prestazioni in settimana.

Wilfried Singo sembra essersi preso il Torino di Marco Giampaolo. Nella formazione primavera dei granata il calciatore ivoriano ricopriva in virtù della stazza imponente il ruolo di difensore centrale, mentre in settimana è stato reinventato dal tecnico dei piemontesi da terzino destro: subentrato a Reggio Emilia col Sassuolo, è stato autore di tre ottimi interventi su Boga, per poi disputare un’ottima gara anche in Coppa Italia contro il Lecce. Nella sfida di domenica contro la Lazio dovrebbe tornare dal 1′ Vojvoda, ma il classe 2000 Singo subentrerà certamente a gara in corso per confermare le ultime prove positive.