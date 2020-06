Torino, Longo recupera Verdi in vista del match contro la Lazio

I granata si preparano in vista del match di domani sera contro la Lazio: Verdi recuperato, Zaza verso il forfait

Buone notizie per il tecnico del Torino, Moreno Longo. In vista del match contro la Lazio tornerà a disposizione l’esterno d’attacco Simone Verdi. Se l’ex calciatore del Bologna viaggia verso la convocazione, Simone Zaza è a serio rischio forfait. L’attaccante lucano molto probabilmente non riuscirà a smaltire i problemi al flessore della coscia sinistra.

«Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani sera contro la Lazio (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 19.30). Moreno Longo, dopo l’attivazione muscolare in campo, ha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con esercitazioni a tema. Domani mattina in programma la seduta di rifinitura, cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati». Questo il comunicato del club granata sull’allenamento odierno

Gianlorenzo Di Pinto