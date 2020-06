Torino Lazio 1-0 LIVE: Belotti non sbaglia dal dischetto

Allo Stadio Grande Torino, la 29^ giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Grande Torino si affrontano due squadre in cerca di tre punti fondamentali per i loro obiettivi: i granata di Longo devono vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Lazio di Inzaghi non può più permettersi passi falsi se vuole continuare a lottare per lo scudetto.

Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Belotti. A disp.: Ujkani, Rosati, Izzo, Djidji, Singo, Ansaldi, Rincon, Millico, Adopo, Edera, Berenguer. All. Longo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Marusic, D. Anderson, Cataldi, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Correa. All.: Inzaghi (Farris in panchina)

Sintesi Torino Lazio MOVIOLA

4′ Vantaggio Torino– Belotti spiazza Strakosha e porta in vantaggio i granata

3′ Calcio di rigore per il Torino– Fallo di mano in area di Immobile. Per l’arbitro non ci sono dubbi: rigore ed ammonizione

1′ Inizia la partita

Migliore in campo, fine primo tempo PAGELLE

Torino Lazio, il tabellino HIGHLIGHTS

MARCATORI: 4′ Belotti

AMMONITI: 3′ Immobile