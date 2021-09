Torino Lazio, Juric in ansia per Pjaca: la situazione

Mancano due giorni a Torino Lazio e in casa granata c’è un po’ di preoccupazione per Pjaca: ecco qual è la situazione

Mancano due giorni a Torino Lazio, match in programma giovedì alle 18.30. Juric è alle prese con qualche dubbio di formazione, viste anche le numerose assenze.

Infatti, oltre a Belotti, Zaza e Praet, si è fermato anche Pjaca. Il match winner della sfida con il Sassuolo, com’è stato rivelato da Tuttosport, è stato vittima di un affaticamento muscolare per lui. Il mister comunque conta di recuperarlo e di averlo già oggi in campo. Se l’ex Genoa non dovesse rientrare, contro i biancocelesti toccherebbe a Linetty e Brekalo.