 Torino, nessun esonero per Baroni ma... Le ultime in vista della sfida con la Lazio
Torino, nessun esonero per Baroni ma… Le ultime in vista della sfida con la Lazio

3 ore ago

Published

3 ore ago

on

By

Baroni
Baroni

Torino, tra voci di esonero e sostegno interno: la situazione di Baroni a pochi giorni dalla sfida con la Lazio

In casa Torino non si parla più di pioggia sul bagnato: ormai è un vero e proprio nubifragio. Al di là delle metafore, i numeri raccontano una realtà difficile da ignorare: una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato, con una differenza reti impietosa – dieci gol subiti e soltanto due realizzati. Un avvio che mette subito in salita la stagione dei granata e che costringe Marco Baroni, tecnico classe 1963 ex Lazio, a fronteggiare uno dei momenti più complicati della sua carriera.

Come si è arrivati a una situazione simile già a inizio ottobre? Non esiste una spiegazione unica. Le responsabilità sono diffuse: dalla società, accusata di un mercato non all’altezza, allo stesso allenatore, inevitabilmente sotto esame, fino al rendimento insufficiente di diversi giocatori chiave, spesso protagonisti di errori pesanti. A tutto questo si aggiunge il malcontento della tifoseria, che da tempo contesta la dirigenza e che ora ha esteso le proprie critiche anche alla squadra, alimentando un clima di tensione costante.

Che i prossimi impegni saranno decisivi per il futuro di Baroni e del Torino appare evidente. Tuttavia, secondo quanto riportato da Calcionews24, al momento non sarebbe stato imposto alcun ultimatum all’ex allenatore della Lazio. La dirigenza di Via Viotti continua a mostrare fiducia nelle capacità del tecnico e nella rosa a disposizione, smentendo così le voci di un esonero imminente. Ciò non toglie che Baroni sia chiamato a invertire la rotta al più presto, per evitare che la situazione diventi irreversibile.

Più probabile, invece, che nelle prossime settimane alcuni allenatori attualmente liberi possano sondare il terreno, pronti a farsi avanti qualora la società decidesse di cambiare guida tecnica. Per ora, però, il destino dei granata resta nelle mani di Baroni e dei suoi uomini. Le prossime sfide non saranno semplici: prima la Lazio, poi – dopo la sosta – Napoli e Genoa. Un calendario tutt’altro che agevole, che impone una reazione immediata se si vuole evitare che la stagione prenda una piega già compromessa.

