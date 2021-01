Tommaso Paradiso: «Nelle gare di cartello ci accendiamo. Inzaghi? Lo voglio a vita»

Le parole di Tommaso Paradiso a Lazialità su Lazio e Inzaghi

Tommaso Paradiso, noto cantautore di fede biancoceleste, ha parlato a Lazialità nella tarda serata di ieri. Ecco le parole dell’ex frontman dei TheGiornalisti su Gold TV.

«Non ricordo un derby così dominato da una squadra, né dalla Roma né dalla Lazio, non in questa maniera, venerdì sera è stata una grande soddisfazione. Non c’è mai stata partita. Sappiamo com’è la nostra squadra, ha bisogno delle luci dei riflettori, delle partite di cartello per accendersi. Ha bisogno di giocare gare che la motivino, contro squadre forti, per agire in ripartenza a seimila all’ora, facciamo più fatica contro le squadre con cui dobbiamo costruire tanto. Abbiamo la squadra perfetta per infilarci nei varchi aperti dagli avversari come frecce. Contentissimo per Inzaghi, credo il rinnovo sia cosa fatta, lo voglio a vita sulla panchina della Lazio, lo dico chiaro. E’ il nostro simbolo, teniamocelo stretto».