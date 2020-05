Lazio, Tomas: «Biancocelesti belli da vedere, bella lotta con la Juve»

L’ex giocatore del Vicenza si è espresso sulla lotta al titolo italiano: la Lazio per lui se la gioca con la Juventus

A quanto emerge dalle dichiarazioni fatte in questi giorni, la Lazio non ha perso minimamente di vista l’obiettivo e non vede l’ora di tornare in campo per giocarsi tutto contro la Juventus.

Stjepan Tomas, ex conoscenza del calcio italiano, si è espresso sulla questione Scudetto ai microfoni di TMW: «I biancocelesti in effetti sono molto bella da vedere, bravo Inzaghi a dare un gioco così piacevole. Certo, però la Juve è sempre la Juve e sarà una bella lotta».