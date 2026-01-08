Timber Lazio, nuovo nome nel taccuino dei biancocelesti! Le ultime novità emerse

Timber Lazio, figura un nuovo nome nel taccuino della dirigenza biancoceleste! Le ultime novità emerse sul fronte mercato

Il calciomercato Lazio continua a muoversi su più fronti, con la dirigenza biancoceleste impegnata a valutare diverse opportunità per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione! In queste ore emerge una nuova indiscrezione che amplia ulteriormente il ventaglio di profili seguiti dal club capitolino, segno di una strategia dinamica e ancora in piena evoluzione.

A fare il punto della situazione è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che sul suo profilo X ha aggiornato sugli ultimi movimenti della Lazio, confermando come il mercato biancoceleste resti apertissimo a più soluzioni, soprattutto tra centrocampo e difesa.

Calciomercato Lazio, Timber nuovo nome per la difesa

Tra i nomi accostati alla Lazio spunta anche quello di Jurriën Timber, difensore olandese classe 2001, attualmente in forza all’Arsenal. Un profilo di assoluto livello internazionale, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato grazie a duttilità, velocità e qualità in impostazione.

Al momento si tratta di una pista complessa, più sullo sfondo rispetto ad altre, ma indicativa delle ambizioni del club biancoceleste, che sta monitorando anche profili di caratura europea. L’eventuale operazione resterebbe legata a condizioni particolari, sia sul piano economico sia sulla formula, ma il nome di Timber testimonia come la Lazio stia guardando anche oltre i confini della Serie A.

Calciomercato Lazio, Toth resta caldo: nuovi contatti

Parallelamente, resta molto caldo il nome di Toth, per il quale nella giornata odierna sono previsti nuovi contatti. Il giocatore rappresenta una soluzione più accessibile e immediata, valutata con attenzione dalla dirigenza per rinforzare la rosa senza stravolgere gli equilibri economici.

La Lazio sta cercando profili funzionali, in grado di inserirsi rapidamente nel contesto tattico di Maurizio Sarri, e Toth continua a essere considerato un’opzione concreta, anche alla luce dei dialoghi che proseguono tra le parti.

Calciomercato Lazio, sullo sfondo resta Fabbian

Sul taccuino biancoceleste rimane inoltre Fabbian, giocatore del Bologna, già seguito in passato e apprezzato per fisicità, inserimenti e margini di crescita. Anche in questo caso, la pista resta sullo sfondo, ma non è affatto tramontata.

La Lazio valuta con attenzione tempi e condizioni, consapevole che eventuali sviluppi dipenderanno anche dalle uscite e dalle opportunità che il mercato potrà offrire nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE: Guendouzi: «Volevo farvi un saluto, ciao a tutti tifosi della Lazio! Meritate solo felicità»