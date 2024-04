Tifoso malato terminale Roma, la storia del supporter giallorosso è falsa: il retroscena sulla vicenda che ha emozionato l’Italia

Come riportato da Adnkronos, la storia di Edoardo, il tifoso della Roma che pochi giorni fa aveva fatto emozionare tutta Italia con le sue parole, è falsa. Le sue dichiarazioni a Tele Radio Stereo erano state queste: «Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date. Gli svizzeri sono strani, è come se stessi organizzando una gita a una spa. Una delle date che mi hanno proposto è il 22 maggio. E nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto ‘Ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare’. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino».

Dopo le verifiche dell’agenzia giornalistica si è scoperto che il tifoso giallorosso esiste veramente e che Edoardo è il suo vero nome, ma che non è malato terminale. Inoltre, l’uomo è sposato con una donna erede di una ricca e famosissima famiglia. Non è chiaro il motivo per cui si è inventato questa storia, ma probabilmente sarà chiamato a dare spiegazioni.