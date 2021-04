Tifosi allo stadio per il derby della Capitale? Lo scenario su Roma-Lazio

Tifosi allo stadio per il derby della Capitale? Ecco perché Roma-Lazio potrebbe giocarsi con gli spalti pieni

Nella giornata di ieri è arrivato il via libera del governo per l’apertura dell’Olimpico per il prossimo Europeo, ma sono solo. La Lega di Serie A ha fatto sapere che si lavorerà per riportare i supporter allo stadio anche nel finale di campionato. Il numero di tifosi presenti sugli spalti non sarebbe altissimo: si parla al momento di 1000 persone ma via via il numero potrebbe aumentare.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’idea della Lega è di farlo da inizio maggio. Questo significherebbe avere tifosi nel derby della Capitale.