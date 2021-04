Euro 2020, via libera dal Governo: Olimpico aperto al 25% di pubblico

Il Governo ha dato il via libera: l’Olimpico di Roma sarà aperto al 25% di pubblico in occasione di Euro 2020. Le ultime

Il Governo italiano ha dato il definitivo via libera per l’apertura al 25% di pubblico dell’Olimpico di Roma in occasione di Euro 2020. L’ANSA riporta che l’ok definitivo è arrivato con una lettera del sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

La lettera sarà poi girata alla UEFA che – a questo punto – non dovrebbe avere rimostranze e lasciare che si svolgano liberamente le 4 partite di Euro 2020 assegnate all’Italia.