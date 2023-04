Tiago Pinto tuona: «La sentenza della Juve? Preferisco ridere anziche...»

Tiago Pinto, il dirigente giallorosso prima della sfida con il Feyenoord commenta la sentenza della Juventus

Alla luce della sentenza che riguarda la Juventus, che consente ai bianconeri di riavere i quindici punti tolti inizialmente, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Feyenoord Tiago Pinto

PAROLE – Io non so se voi in Italia usate questa espressione, ma devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, l’aspetto legale non mi compete. Come mondo del calcio e dello sport, se noi abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde, il meccanismo è sbagliato