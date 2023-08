Lazio Genoa, parla Manfredini: «Kamada professionista esemplare, su Bonucci e la gara di domenica...»

Thomas Manfredini, ex calciatore del Genoa, ha parlato in vista della sfida di domenica sera contro la Lazio all’Olimpico: le dichiarazioni

Intervistato da Radiosei, Thomas Manfredini ha parlato così in vista di Lazio-Genoa:

LECCE LAZIO – Quello della Lazio contro il Lecce è stato un flop inaspettato perché dopo l’1-0 sembrava scontata la vittoria. A parte Milinkovic che è un grande giocatore, penso che la struttura ci sia ancora. Prendere due gol in due minuti non è da grande squadra, ma penso sia stato un incidente di percorso.

GENOA – L’anno scorso il Genoa da quando è arrivato Gilardino ha preso più fiducia ed è arrivata seconda in campionato. Il livello della Serie A è molto alto, secondo me c’è ancora da sistemare qualcosa in fase difensiva.

CORSA SCUDETTO – A livello di organico penso che il Napoli possa vincere di nuovo lo scudetto, ma quando cambia un allenatore come Spalletti bisogna vivere lo spogliatoio. Io penso che molte volte gli scudetti o Champions si vincano anche con lo spogliatoio.

BONUCCI – Bonucci alla Lazio? Sarri lo ha allenato, sa che valore ha il giocatore. Secondo me dopo un po’ di anni fai fatica dover correre indietro, anche vedendo l’assetto difensivo alto dell’allenatore. Giochi d’esperienza, ma l’esperienza arriva fino a un certo punto. Come mentalità è importante. Non so se faccia 35 partite, ma come gruppo è un giocatore importante.

KAMADA – Cosa penso di Kamada? Ha caratteristiche diverse di Milinkovic, non bisogna fare paragoni. Lui preferisce il gioco nello stretto, ma fisicamente non lo vedo pericoloso come Milinkovic. Penso che possa dare a questa Lazio. A livello di mentalità puoi contarci al 100%. Penso che i tifosi apprezzino questo, è un professionista”

NAZIONALE – Romagnoli e Casale in Nazionale? Due difensori forti, vedremo le scelte di Spalletti