Terlizzi: «Sinisa era leale. Ti trasmetteva sicurezza»

Christian Terlizzzi, attuale allenatore dell’Under 17 della Lazio, ha ricordato Sinisa Mihajlovic. Le sue dichiarazioni

L’attuale tecnico dell’Under 17 della Lazio, Christian Terlizzi, ha parlato così di Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Lazio Style Radio.

PAROLE – «Quella di oggi è una giornata triste, abbiamo perso una persona speciale, con grandi valori. Ha chiuso la sua vita nel modo peggiore purtroppo. Ho conosciuto Mihajlovic a Catania, avevamo un grande rapporto. Ti trasmetteva sicurezza, era una persona leale. Era allenatore e amico allo stesso tempo, ricordo tanti momenti di entusiasmo vissuto insieme. Quando una persona è leale e vera come lui, non può non essere rispettata da tutti».