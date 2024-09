Tennis, Sinner TRIONFA ancora: il tennista si aggiudica lo US Open battendo Fritz

Tennis, un altro trionfo per il tennista azzurro che battendo Fritz si aggiudica l’edizione 2024 dello Us Open

E’ stato weekend a tinte di azzurro per lo sport italiano quello che sta per concludersi tra pochi minuti, non solo grazie alla vittoria di venerdì per l’Italia ma anche per il successo di Jannik Sinner. Il tennista si è aggiudicato l’edizione 2024 dello Us Open battendo in finale il collega Fritz con un netto 3-0 (6-3, 6-4, 7-5).

Per l’atleta questo successo è importante, perchè si tratta del secondo titolo Slam e il sedicesimo nella sua già grande carriera. Jannik Sinner diventa anche il primo tennista italiano a vincere lo Us Open