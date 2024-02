Telecronaca Atalanta Lazio, chi commenta il match del Gewiss Stadium. I dettagli

Mancano poche ore alla sfida in programma alle 18.00 tra Atalanta e Lazio, che si disputerà al Gewiss Stadium. Per chi vorrà vedere il match in tv o streaming su Dazn la telecronaca della partita è affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Valon Behrami.