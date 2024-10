Tchaouna titolare in Francia Cipro under 21? La scelta sul giocatore della Lazio

Tchaouna è uno dei cinque calciatori della Lazio impegnati oggi con la propria Nazionale, è arrivata la notizia sulla sua titolarità

Tra pochi istanti inizierà il match tra Cipro U21 e Francia U21, è stata diramata la formazione ufficiale dei transalpini. In campo dal primo minuto anche Loum Tchaouna, esterno offensivo della Lazio. In attesa di avere le proprie chance in Serie A con Baroni può mettersi in mostra con la propria Nazionale.

👥 La 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲𝘀 𝗘𝘀𝗽𝗼𝗶𝗿𝘀 pour démarrer face à Chypre ⚔️



Suivez le match à partir de 18h30 sur @lachainelequipe 📺



🇨🇾🇫🇷 #CHYFRA pic.twitter.com/jpogcuX1V3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2024

Questa sera saranno impegnati anche Hysaj, Marusic e Dia. In questo momento in campo c’è la Nigeria di Dele-Bashiru, il centrocampista biancocelesti è partito dalla panchina.