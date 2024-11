Tavares Lazio, le condizioni del giocatore: ecco quando potrà ritornare in campo. Gli ultimi aggiornamenti

Tavares Lazio, il portoghese sta lavorando per recuperare e rimettersi a disposizione di Baroni

Il rientro di Nuno Tavares , come riporta Corriere dello Sport, è in bilico tra le sfide col Parma e il Napoli. Il biancoceleste sta lavorando ogni giorno per recuperare e rimettersi a disposizione di Baroni. Sicuramente non ci sarà contro Bologna e Ludogorets, ma proverà a tornare contro il Parma.

Nel caso in cui non dovesse farcela si slitterebbe alla sfida contro il Napoli di Coppa Italia.