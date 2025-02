Tavares Lazio, una big di Serie A pensa al terzino di Baroni: Fabiani non ha dubbi

Condividi via email

Tavares Lazio, il terzino biancoceleste è seguito con attenzione da una big del nostro campionato. Le ultime sul suo futuro

Nuno Tavares è stato la sorpresa stagionale di questa Lazio e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei grandi club. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta pensando al portoghese per sostituire Theo Hernandez, destinato a lasciare i rossoneri in estate.

Il terzino biancoceleste verrà, con molta probabilità, riscattato dall’Arsenal e Fabiani non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare dopo soltanto una stagione. Per questi motivi, il passaggio in rossonero sembra alquanto complicato.