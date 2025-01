Tavares Chelsea, ci provano dalla Premier! Prima mossa dei londinesi con la Lazio: i dettagli

Tavares, il club inglese si inserisce nella corsa all’ex Arsenal e Pedullà fa chiarezza riguardo la presunta e possibile trattativa

Con l’arrivo di Gennaio inizia di conseguenza anche il calciomercato, e la Lazio come tutte le altre squadre deve fare i conti non solo sugli acquisti ma anche le cessioni. Un nome che sta facendo gola in queste ore ai club è Tavares e i biancocelesti devono fare molta attenzione a riguardo.

A far chiarezza sulla situazione dell’ex Arsenal ci pensa Pedullà il quale su Twitter spiega che al momento il Chelsea ha esposto solo un sondaggio per capire come muoversi, ma più che altro per la prossima stagione non per il proseguo di questa annata attuale.