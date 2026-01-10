Tavares Besiktas, Pedullà: «Prima offerta da dieci milioni, per convincere la Lazio serve...» - Lazio News 24

Calciomercato
Tavares Besiktas, Pedullà: «Prima offerta da dieci milioni, per convincere la Lazio serve…»
Tavares Besiktas. Alfredo Pedullà ha rilasciato delle dichiarazioni relative all’interesse dei turchi per l’esterno classe 2000 della Lazio
Nuno Tavares sembra che possa davvero lasciare la capitale in questa sessione di calciomercato! Il Besiktas sta facendo sul serio per l’ex giocatore dell’Arsenal, il tutto presentando la prima offerta nella giornata odierna.
Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso rivelando i particolari del primo tentativo dei turchi per prelevare il difensore classe 2000 della Lazio. Il primo affondo non ha portato a dei risultati concreti, ma nelle prossime ore la situazione potrebbe cambiare sostanzialmente qualora dovesse arrivare il giusto rilancio. Le sue parole:
«Tavares: la prima offerta Besiktas è di 10 milioni più bonus, serve rilanciare».
