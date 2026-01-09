Tavares Besiktas, possibile trasferimento? La compagine turca avanza un’offerta: cosa filtra

Tavares Besiktas, aleggia un possibile trasferimento per il difensore portoghese! Il club turco ha proposto un’offerta: il punto della situazione

Il calciomercato invernale della Lazio continua a riservare sorprese, con diversi movimenti in entrata e uscita che stanno attirando l’attenzione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, una delle operazioni in uscita potrebbe riguardare Nuno Tavares, difensore portoghese. Il giocatore, che non ha trovato molta continuità nella formazione di Maurizio Sarri, sembra essere destinato a lasciare la Capitale, con il Besiktas che ha avanzato una proposta concreta.

Calciomercato Lazio, il Besiktas vuole Tavares in prestito con riscatto

Il Besiktas, club turco della Super Lig, ha mostrato interesse per Nuno Tavares e ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L’offerta sembra essere concreta, ma la Lazio sta valutando attentamente la situazione. Il club biancoceleste sarebbe disposto a lasciar partire il difensore, ma solo se le condizioni dell’affare saranno vantaggiose. Il portoghese ha faticato a trovare spazio, ma la sua valutazione rimane comunque importante sul mercato!

Calciomercato Lazio, la preferenza di Tavares per l’Al-Ittihad

Nonostante l’offerta del Besiktas, Nuno Tavares avrebbe già espresso una preferenza per un trasferimento in Arabia Saudita, in particolare all’Al-Ittihad, club che sta cercando rinforzi per la sua difesa. La destinazione saudita potrebbe risultare più allettante per lui, sia dal punto di vista economico che della visibilità internazionale. Questo complica la trattativa con il Besiktas, che dovrà competere con una proposta più allettante per il giocatore.

Calciomercato Lazio, decisione imminente su Tavares

La situazione di Nuno Tavares è ancora in evoluzione e si deciderà nelle prossime settimane. Se la Lazio dovesse accettare l’offerta del Besiktas o se il portoghese dovesse forzare la mano per il trasferimento all’Al-Ittihad, sarà una decisione che avrà implicazioni anche per il mercato in entrata! La Lazio potrebbe utilizzare i fondi ricavati dalla sua cessione per rinforzare altre zone della squadra, un passo che segnerà probabilmente una nuova fase per il club biancoceleste!

