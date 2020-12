Tare: «Peruzzi mai andato via. Proviamo a ripetere la gara dell’andata»

Il diesse della Lazio Igli Tare è intervenuto davanti le telecamere di Sky Sport, a ridosso del calcio di inizio tra BVB-Lazio

Il diesse della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di BVB-Lazio.

«Ritorno con piacere qui in Germania, qui sono stati 9 anni bellissimi. Penso che Haaland sia il centravanti più forte d’Europa anche per i prossimi dieci anni, una fortuna non ci sia. Al Borussia mancano tanti big, dobbiamo sfruttare le assenze avversarie e tentare di conquistare il primo posto, sarà dura. Stasera noi dobbiamo provare a ripetere la gara di Roma. Loro sono molto aggressivi, ma sono sicuro che vedremo un grandissimo spettacolo. Peruzzi non è mai andato via, abbiamo avuto una normale discussione. Io ho discusso sempre con i miei presidenti, se le dovessi contare…A Roma si ingigantisce un po’ tutto e come avevo anticipato la situazione con Angelo sarebbe rientrata. Peruzzi è fondamentale per noi, per il suo modo di stare nel gruppo».