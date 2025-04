Tare Milan, l’ex biancoceleste rimane in corsa per il ruolo di ds ma il club rossonero vuole provarci anche con un altro nome

Tare Milan, il club rossonero continua a monitorare dopo la brusca frenata su Paratici al ruolo di ds con l’albanese sempre tra le scelte

La brusca frenata su Paratici per il ruolo di ds ha cambiato gli scenari in casa Milan, che ora deve correre ai ripari in vista della nuova annata che non attende. A riportare la notizia è TMW spiegando che in corsa per il ruolo in questione ci sono ben tre nomi ovvero Tare ex Lazio, Manna attualmente al Napoli e d’Amico dell’Atalanta.

Secondo quanto prosegue il sito web il nome più percorribile per i rossoneri risulterebbe essere proprio l’albanese al cospetto dei colleghi rivali, visto che il dirigente è libero da vincoli mentre gli altri due sono impegnati con le rispettive squadre citate.

Nonostante il lungo contratto con il Napoli, il Milan vorrà provare però in tutti i modi a prendere Manna colui che sta facendo risalire i partenopei dopo il burrascoso 10°posto insieme a Conte.