Tare: «Abbiamo rispettato il protocollo, ora attendiamo decisioni ufficiali»

Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport riguardo il match contro il Torino, che non si giocherà

Lazio in campo, ma non si gioca. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il ds biancoceleste Igli Tare, queste le sue parole: «Il mio sentimento? Potrei dire tante cose, ma le tengo per me. Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo allo stadio e aspettiamo. Dopodichè lasciamo tutto in mano agli organi competenti. Volevamo giocare questa partita, il campionato va rispettato. Gli interessi personali vanno messi da parte».

JUVENTUS-NAPOLI – «Non vogliamo entrare in queste dinamiche, aspettiamo la decisione della Lega Serie A. Ci sono tanti punti di vista e di interpretazione, ma non è il mio compito commentarli».

GIOCARE MERCOLEDÌ – «Non voglio creare polemiche, ciò che conta è che noi siamo qui. Giocare domani? Non ci è stato proposto».

INDICAZIONI – «Noi fino a ieri sera non abbiamo avuto nessuna informazione, pensavamo di giocare la partita avendola preparata anche stamattina. Noi abbiamo rispettato il protocollo, questo è quello che conta».