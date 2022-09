Tare: «Abbiamo costruito una rosa per il presente e per il futuro, sul Midtjylland...»

Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky, prima del match contro il Midtjymlland: le sue parole

ROSA LARGA– «Abbiamo detto alla fine della scorsa stagione e abbiamo lavorato tutta l’estate per avere una squadra con cambi di qualità. Per ora i fatti ci stanno dando ragione, ma per giocare una grande stagione abbiamo bisogno di tutti e Sarri deve saperli coinvolgere».

MIDTJYLLAND – «Basta vedere che il Midtjylland è uscito nell’ultimo turno di qualificazione per la Champions League, è stata negli ultimi anni competitiva sia a livello nazionale che internazionale quindi sottovalutarla sarebbe un grande errore da parte nostra».

ETA’ MEDIA – «Vedendo i nuovi acquisti hanno un’età media sotto i 23 anni quindi abbiamo creato una squadra per il presente ma soprattutto per il futuro».