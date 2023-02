Tare: «Arrivare in Champions per la Lazio è importante e vi sto il format...»

Tare, il ds della Lazio è intervenuto in occasione dell’evento United for Ukraine parlando degli obiettivi del club

Ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato il ds della Lazio Igli Tare, il quale in occasione dell’evento United For Ukraine rilascia queste dichiarazioni riguardo gli obiettivi della squadra di Sarri

OBIETTIVI – Arrivare in Champions è importante non solo per la Lazio, ma per tutte le squadre che lottano per questo obiettivo. Vedendo anche il format che dal 2024 cambierà perciò per la crescita di questa società sarebbe fondamentale.

Sono state fatte delle cose importanti negli ultimi anni, è arrivato un allenatore di grande esperienza e cerchiamo di raggiungere questo obiettivo senza metterci troppa pressione addosso