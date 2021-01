Tacchinardi elogia Musacchio: «Ottimo giocatore per Inzaghi»

Tacchinardi ha elogiato Musacchio. L’ex giocatore del Milan è stato acquistato per rafforzare la difesa della Lazio

Musacchio si è presentato alla Lazio questo pomeriggio. C’è molta curiosità di rivedere il giocatore in campo, dopo il periodo non particolarmente fortunato al Milan. Tacchinardi è convinto che, con Inzaghi, l’ex rossonero potrà fare bene:

«La Lazio ha preso un buon giocatore ha dichiarato l’ex giocatore a TMW Radio – per come gioca Inzaghi e per come difende a preso un ottimo giocatore».