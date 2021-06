Tacchinardi: «Sarri? Alla Lazio può far bene come a Napoli»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a TMW Radio dell’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio

Ormai la Lazio è pronta ad accoglierlo a braccia aperte: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei biancocelesti nella prossima stagione. Del suo futuro sulla panchina della Prima Squadra della Capitale ha voluto parlare anche Alessio Tacchinardi. L’ex centrocampista della Juventus ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio: ecco le sue dichiarazioni.

«Per certe squadre sarà difficile cambiare totalmente modo di gioco, come la Lazio con Sarri. Io penso che rivedremo il Sarri di Napoli, che modella la squadra come vuole lui. Credo che il centrocampo non vada toccato, credo abbia chiesto garanzie per altri ruoli».