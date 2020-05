Coronavirus, il 19 giugno riparte il calcio in Svizzera

L’assemblea di oggi è stata decisiva per la decisione finale: in Svizzera i campionati inizieranno il 19 giugno e termineranno ad agosto

Piano piano il calcio in Europa sta tornando. Dopo le decisioni dei vari paesi tra ieri e oggi, anche in Svizzera si è arrivati a scegliere per la ripartenza del campionato.

Oggi si è tenuta l’assemblea tra i club della prima e seconda divisione, come riporta TuttomercatoWeb.com, e la votazione ha portato alla decisione di riaprire i battenti il 19 luglio. Il tutto terminerà il 2 agosto. Come da regolamento, verranno adottate le 5 sostituzioni, ma è stata bocciata l’idea di passare da 10 a 12 squadre in Super League il prossimo anno.