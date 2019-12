Supercoppa, premi per Lazio e Juventus: i dettagli

La Juventus scenderà in campo nel pomeriggio di domenica per la Supercoppa Italiana contro la Lazio

La Lazio di Simone Inzaghi è pronta per affrontare la Juventus in Supercoppa; la vittoria non è un utopia, i biancocelesti lo hanno dimostrato in campionato. In seguito all’accordo raggiunto dalla Lega Serie A, la finale si deve disputare in Arabia Saudita per tre edizioni sulle cinque organizzate tra il 2018 e il 2022. Un accordo che ha visto praticamente raddoppiare i proventi totali della competizione.

LE CIFRE – Calcio e Finanza, noto sito web, ha svelato i premi relativi alla competizione. Entrambe le squadre porteranno a casa 3 milioni e 375.000 euro a testa. Inoltre, 750.000 euro saranno destinati alla Lega Serie A per un totale di 7.5 milioni di euro. Le spese restano a carico degli organizzatori, ma l’intesa porterà un totale di 22,5 milioni di euro in tre edizioni della Supercoppa.