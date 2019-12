Lazio, le wags in partenza per Riyad FOTO

Lazio, le wags biancocelesti raggiungono Riyad: mogli e fidanzate sono partite oggi per seguire la finale di Supercoppa

La Lazio ha raggiunto la città di Riyad giovedì. Tra poco più di 24 ore, si ritroverà sul campo del King Saud University Stadium per affrontare a viso aperto la Juventus. Sugli spalti, ovviamente, non mancherà il sostegno dei tifosi, ma soprattutto quello dei familiari.

Le wags biancocelesti stanno tutte raggiungendo l’Arabia Saudita per far sentire il proprio calore ai rispettivi fidanzati e mariti: Jessica Melena, ovvero lady Immobile, si è messa in viaggio con Gaia Lucariello e famiglie al seguito.

In partenza anche le compagne di Luis Alberto e Correa, che hanno ripreso gli istanti prima del decollo per pubblicarli su Instagram.

Insomma, adesso è davvero tutto pronto per questa finale.